В Україну йдуть снігопади та хуртовини

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Четвер, 10 листопада 2016, 13:35

Гідрометцентр оголосив штормове попередження в Україні на 13 листопада.

Про це повідомила прес-служба синоптиків у четвер.

Зазначається, що 13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови.

Так у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях – дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

У південних, східних та Дніпропетровській областях очікуються сильні дощі.

Також синоптики попереджають про посилення швидкості вітру в Україні до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.

Українська правда

Теми: погода
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