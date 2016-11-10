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В Украину идут снегопады и метели

Четверг, 10 ноября 2016, 12:35

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Украине на 13 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба синоптиков в четверг.

Отмечается, что 13 ноября циклон обусловит сложные погодные условия.

Так в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях - дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

В южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются сильные дожди.

Также синоптики предупреждают об усилении скорости ветра в Украине до 15-20 м / с, на юге и западе местами 25 м / с.

Украинская правда

Темы: погода
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