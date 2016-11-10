Тука і Немиря критикують проект про тимчасову окупацію
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій виступає проти прийняття законопроекту "Про тимчасово окуповані території України".
Про це на прес-конференції щодо обговорення наслідків законопроекту у четвер заявив заступник профільного міністра Георгій Тука.
"Наше міністерство принципово виступає противником такої ініціативи. Я особисто як громадянин ніколи не погоджуся з позицією, коли ми фактично хочемо добровільно відмовитися від тих людей, які живуть на територіях, які в нас насильно окуповані. Ці громадяни - це заручники озброєних формувань", - сказав Тука.
"Це не свідчить, що ми маємо махнути рукою на наших громадян і покласти відповідальність за їхню подальшу долю на країну окупанта", - зазначив він.
У свою чергу голова комітету ВРУ з прав людини, нацменшин та міжнародних відносин Григорій Немиря зазначив, що він теж поділяє стурбованість цим законопроектом.
"Будь-які спроби на законодавчому рівні відрізати Донбас шкодять національним інтересам та протирічать Конституції та нашим міжнародним зобов'язанням", - сказав Немиря.
Він також повідомив, що з 21 до 23 листопада комітет з прав людини поведе виїзне засідання в Луганській області. Крім цього проти прийняття такого законопроекту виступили ряд громадських організацій, зокрема "Крим SOS", "Право на захсит", "Восток СОС".
Роман Кравець, УП
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