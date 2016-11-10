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Тука и Немыря критикуют проект о временной оккупации

Четверг, 10 ноября 2016, 13:23

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступает против принятия законопроекта "О временно оккупированных территориях Украины".

Об этом на пресс-конференции по обсуждению последствий законопроекта в четверг заявил заместитель профильного министра Георгий Тука.

"Наше министерство принципиально выступает противником такой инициативы. Я лично как гражданин никогда не соглашусь с позицией, когда мы фактически хотим добровольно отказаться от тех людей, которые живут на территориях, которые у нас насильно оккупированы. Эти граждане - это заложники вооруженных формирований", - сказал Тука.

"Это не говорит о том, что мы должны махнуть рукой на наших граждан и возложить ответственность за их дальнейшую судьбу в страну оккупанта", - отметил он.

В свою очередь председатель комитета ВРУ по правам человека, нацменьшинств и международных отношений Григорий Немыря отметил, что он тоже разделяет обеспокоенность этим законопроектом.

"Любые попытки на законодательном уровне отрезать Донбасс вредят национальным интересам и противоречат Конституции и нашим международным обязательствам", - сказал Немыря.

Он также сообщил, что с 21 по 23 ноября комитет по правам человека проведет выездное заседание в Луганской области. Кроме этого против принятия такого законопроекта выступили ряд общественных организаций, в частности "Крым SOS", "Право на защиту", "Восток СОС".

Роман Кравец, УП

Темы: оккупацияКрымДонбасс
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