У "Борисполі" затримали "тітушку", підозрюваного в катуванні у 2014-му
В аеропорту "Бориспіль" затримали одного з підозрюваних у побитті людини в часи Майдану, 21 січня 2014 року, в Києві поблизу станцій метро "Петрівка" й "Бориспільська".
Одного з розшукуваних "тітушок" затримали 9 листопада під час спроби покинути межі України, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
Його підозрівають у поплічництві незаконному позбавленню волі та катуванню потерпілого, якого 21 січня 2014 року "поблизу станції метро "Петрівка" викрали та незаконно утримували спочатку у салоні автобусу нападників, а в подальшому у палатці в лісопосадці, неподалік від станції метро "Бориспільська", де до потерпілого застосовувалося фізичне та психологічне насильство".
Підозрюваного доставлять до Печерського районного суду Києва, для клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
ГПУ нагадує, що за результатами розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів "тітушок" на учасників акцій протесту та окремих громадян, викрадення активістів та катувань, у тому числі вчинених представниками угруповання "Оплот" під керівництвом Євгена Жиліна, повідомлено про підозру 10 цивільним особам, так званим "тітушкам".
Із них 5 перебувають у розшуку, щодо 5 осіб звинувачувальні акти скеровано до суду, 3-х із них уже засуджено до позбавлення та обмеження волі.
Досудове розслідування стосовно організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.
7 грудня 2015 року харківських "тітушок" Азіза Тагірова й Раміля Ісламлі засудили до 4 років позбавлення волі й виплати компенсацій за двома епізодами: "напад тітушок на Автомайдан на Петрівці і викрадення людини".
28 березня 2016 року Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт двох "тітушок", які викрали активіста Євромайдану біля м. "Петрівка" 21 січня 2014 року. Прізвищ ГПУ не називала.
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