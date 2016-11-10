В Авакова не хочуть зізнаватися, кому давали нагородну зброю
Міністерство внутрішніх справ намагається приховати інформацію про тих людей, які отримали нагородну зброю.
Такий висновок можна зробити з повідомлення віце-спікера Оксани Сироїд у мережі Facebook.
Вона пояснює, що два тижні тому звернулася до міністра внутрішніх справ з проханням надати інформацію про тих людей, які отримали нагородну зброю протягом 2014-2016 років.
"Мені видається дивним, що перелік осіб, які були нагороджені зброєю, не є публічним. Це досить дивна практика нагородження – приховувати імена людей, гідних державних нагород", – зазначила Сироїд.
Віце-спікер також повідомила, що, за її даними, власники нагородної зброї почали отримувати листи від МВС, у яких відомство просить підписати звернення, в якому власник нагородної зброї забороняє МВС надавати відомості щодо нагородження, посилаючись на закон "Про захист персональних даних".
"Шановні представники МВС: ані прізвище, ані нагорода, ані підстава для нагороди не є персональними даними. Вся ця інформація – це суспільне визнання", – наголошує Сироїд.
"Я з нетерпінням чекаю від МВС на інформацію щодо тих людей, які були нагороджені зброєю, щоб ці люди нарешті отримали належну оцінку від суспільства", – резюмує віце-спікер.
У коментарі "Українській правді" директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив, що переважна більшість нагороджених зброєю у 2014-2016 роках є колишніми міліціонерами, а також поліцейськими або нацгвардійцями, які заслужили зброю за свою "діяльність по захисту країни".
"З них багато людей, які в силу службової діяльності не можуть розкривати особи – оперативники і співробітники спецпідрозділів", - пояснив Шевченко, додавши, що на розкриття імен тих, хто не працює у спецслужбах, потрібно мати згоду самих нагороджених.
Речник МВС також зазначив, що серед тих, хто отримав зброю, є нардепи та чиновники, які допомагали підрозділам АТО.
Раніше народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився надавати інформацію на його депутатський запит про те, кому з народних депутатів він подарував вогнепальну зброю.
У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що МВС під керівництвом Арсена Авакова за 2,5 роки роздарувало більше тисячі одиниць зброї, серед якої штурмові гвинтівки, автомати Калашникова та кулемети.
Українська правда
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