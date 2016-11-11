Колега і свідок вбивства адвоката Грабовського зник

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 11:49

Свідок у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського Сергій Федосенко зник, поліція почала у зв'язку з цим розслідування.

Про це заявила адвокат Оксана Соколовська агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство.

Вона додала, що заявила про зникнення свого колишнього помічника Федосенка в кінці жовтня і нагадала, що він був останнім, хто бачив Грабовського в його офісі в Києві. Свідок стверджував, що в офіс адвокат прийшов з невідомим чоловіком.

Як відомо, на початку березня 2016 року з'явилася інформація про зникнення Грабовського, який захищав військовослужбовця ГРУ Генштабу РФ Олександра Александрова в київському суді. Інформація про загибель Грабовського з'явилася 25 березня.

В цей же день заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що Грабовський був убитий. За його словами, були затримані двоє підозрюваних, вони вказали на місце вбивства і поховання тіла адвоката.

29 березня Матіос оприлюднив відео з матеріалів слідства, на якому Грабовський заявляє людині за кадром про те, що більше не буде захищати російського військовослужбовця. Після вбивства Грабовського Соколовська, яка захищала інтереси іншого російського військовослужбовця Євгена Єрофєєва, була взята під цілодобову охорону співробітниками Служби безпеки України.

В кінці липня Матіос повідомив, що вбивство адвоката розкрито.

Теми: кримінал убивство
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