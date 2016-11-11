В НАБУ пояснили, чому проводять обшук у члена Опоблоку

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 13:10

У НАБУ заявляють, що обшуки у співголови політвиконкому партії Олександра Касянюка проходять в рамках розслідування справи про "чорну" бухгалтерію Партії регіонів.

Про це "Українській правді" повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра.

"Обшук проводиться в межах досудового слідства по справі так званої "Чорної бухгалтерії" на підставі ухвали суду м. Києва", - повідомила вона.

"Обшук проводиться у зв'язку з тим, що в кримінальному провадженні міститься інформація, що у зазначеної особи могли бути документи і носії електронної інформації, що мають відношення до ведення так званої "Чорної бухгалтерії", - уточнила Оліфіра.

Раніше в Опоблоці заявили про обшуки у співголови політвиконкому партії Олександра Касянюка, який почався о 8 годині ранку.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Опозиційний блок НАБУ
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IP: 46.119.253.---Sergey Nikolaev11.11.2016 14:27
А саму УП НАБУ когда по "черной бухгалтерии" будет обыскивать? она тоже фигурирует в списках.
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