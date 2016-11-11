В НАБУ пояснили, чому проводять обшук у члена Опоблоку

У НАБУ заявляють, що обшуки у співголови політвиконкому партії Олександра Касянюка проходять в рамках розслідування справи про "чорну" бухгалтерію Партії регіонів.

Про це "Українській правді" повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра.

"Обшук проводиться в межах досудового слідства по справі так званої "Чорної бухгалтерії" на підставі ухвали суду м. Києва", - повідомила вона.

"Обшук проводиться у зв'язку з тим, що в кримінальному провадженні міститься інформація, що у зазначеної особи могли бути документи і носії електронної інформації, що мають відношення до ведення так званої "Чорної бухгалтерії", - уточнила Оліфіра.

Раніше в Опоблоці заявили про обшуки у співголови політвиконкому партії Олександра Касянюка, який почався о 8 годині ранку.

Оксана Коваленко, УП