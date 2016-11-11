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В НАБУ объяснили, почему проводят обыск у члена Оппоблока

Пятница, 11 ноября 2016, 12:10

В НАБУ заявляют, что обыски в сопредседатели политисполкома партии Александра Касянюка проходят в рамках расследования дела о "Черной" бухгалтерии Партии регионов.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"Обыск проводится в рамках досудебного следствия по делу так называемой "Черной бухгалтерии" на основании постановления суда. Киева", - сообщила она.

"Обыск проводится в связи с тем, что в уголовном производстве содержится информация, что у указанного лица могли быть документы и носители электронной информации, имеющие отношение к ведению так называемой "Черной бухгалтерии", - уточнила Олифира.

Ранее в Оппоблоке заявили об обысках у сопредседатели политисполкома партии Александра Касянюка.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Оппозиционный блокНАБУ
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