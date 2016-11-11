Суд РФ залишив екс-голову київської ДАІ під арештом до березня

Суд у Росії продовжив арешт підозрюваного в корупції колишнього начальника Управління Державної автомобільної інспекції в Києві Миколи Макаренка до березня 2017 року.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Російська сторона продовжила йому арешт до березня 2017", – сказав співрозмовник.

Таким чином, апеляція Макаренка на його арешт не була задоволена.

Інших подробиць співрозмовник не повідомив.

Як відомо, у вересні російські правоохоронці в московському аеропорту "Домодєдово" затримали Макаренка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції.

У відповідь Макаренко назвав себе громадянином Росії і подав апеляцію на арешт.

Україна у свою чергу подала в Росію документи на екстрадицію затриманого.

Як відомо, у квітні 2015 року міліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.