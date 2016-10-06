Екс-глава ДАІ Києва назвався росіянином і оскаржив свій арешт у Москві

Затриманий у Росії за підозрою в корупції колишній начальник Управління Державної автомобільної інспекції в Києві Микола Макаренко оскаржив свій арешт.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Макаренко сидить в Москві. Подав апеляцію на свій арешт", – сказав співрозмовник.

За його словами, українська сторона відправила в Росію всі документи, необхідні для його екстрадиції в Україну.

За словами джерела, Макаренко стверджує, що є громадянином Росії, що не відповідає дійсності.

Як відомо, раніше російські правоохоронці в московському аеропорту "Домодєдово" затримали Макаренка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції.

Як відомо, у квітні 2015 року міліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.