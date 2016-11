Україна навряд чи отримає безвізовий режим до лютого-березня - ЗМІ

Технічні переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо механізму призупинення продовжаться наступного тижня.

Про це у Twitter написав брюссельський кореспондент радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Переговори про механізм призупинення безвізового режиму продовжаться наступного тижня. Не думаю, що ми побачимо фактичну лібералізацію візового режиму для України і Грузії до лютого-березня", - написав він.

talks on the visa free susp mech will continue next week. Don't think we will see actual visa lib for #Ukraine & #Georgia until Feb-March