Украина вряд ли получит безвизовый режим до февраля-марта - СМИ

Технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления продолжатся на следующей неделе.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Переговоры о механизме приостановки безвизового режима продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы увидим фактическую либерализацию визового режима для Украины и Грузии до февраля-марта", - написал он.

Речь идет о так называемом процессе "триалога", в ходе которого институты Евросоюза должны принять общее видение нового механизма. Только после этого предложение будет передано на одобрение Европарламентом и Советом ЕС.

talks on the visa free susp mech will continue next week. Don't think we will see actual visa lib for #Ukraine & #Georgia until Feb-March