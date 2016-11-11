Украина вряд ли получит безвизовый режим до февраля-марта - СМИ

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Пятница, 11 ноября 2016, 14:10

Технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления продолжатся на следующей неделе.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Переговоры о механизме приостановки безвизового режима продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы увидим фактическую либерализацию визового режима для Украины и Грузии до февраля-марта", - написал он.

Ранее сообщалось, что в следующую среду послы ЕС могут дать разрешение на начало межинституциональных переговоровотносительно безвизового режима для Украины.

Речь идет о так называемом процессе "триалога", в ходе которого институты Евросоюза должны принять общее видение нового механизма. Только после этого предложение будет передано на одобрение Европарламентом и Советом ЕС.

Дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет, пока не будет одобрен новый механизм приостановления безвизовых режимов.

Напомним, в украинском МИД ранее заявили, что дальнейшее откладывание решения Евросоюза о введении безвизового режима для граждан Украины недопустимо.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европарламент одобрит безвизовый режим для Украины в ноябре.

Европейская правда

Темы: визы ЕС
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Комментарии — 2
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IP: 95.134.183.---Yuriy Karbovskiy11.11.2016 14:59
нам, батракам, безвіз ні до чого. Ми турбуємося, щоб обрані слуги народу та гаранти потрапляли у Євро безперешкодно. А ми з"їмо, що наспівають "Путя виноват"
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IP: 82.207.124.---пукало11.11.2016 14:14
Янукович лох, треба було підписати і далі керувати, просто дурень. Пеці респект. 24 листопада анонсував підписання, це вже десята дата, видана петром і не виконана. Він в своєму амплуа....
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