Хакери з РФ намагалися добути дані про майбутню адміністрацію Трампа – ЗМІ

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 15:00

Російська група хакерів через кілька годин після несподіваної перемоги Дональда Трампа здійснила атаки на аналітичні центри США.

Як заявили експерти з мережевої безпеки, таким чином Москва намагалася дістати подробиці про майбутню американську адміністрацію, повідомляє Reuters.

Три компанії, які спеціалізуються на кібербезпеці, повідомили агентству, що відстежують активізацію адресного фішингу у виконанні команди хакерів Cozy Bear, пов'язаної з російською владою, яку багато хто підозрює в зламі акаунтів Демократичної партії перед президентськими виборами в США.

"Можливо, вони намагаються отримати доступ до певних цілей, щоб отримати більше розуміння того, що відбувається у Вашингтоні після виборів і в перехідний період", – сказав головний дослідник компанії AlienVault Жаіме Бласко.

Серед цих цілей – Рада з міжнародних відносин, сказав експерт з безпеки цього аналітичного центру Едам Сігал. Серед його колег – колишній американський сенатор і нащадок знаменитого багатія Джон Девісон Рокфеллер IV, а також колишній чиновник Держдепартаменту в адміністрації Рональда Рейгана Елліот Абрамс.

Агентство відзначає, що представники посольства Росії у Вашингтоні не були доступні для коментарів і нагадує, що Москва раніше категорично заперечувала причетність до атак хакерів.

Тим часом адміністрація президента Барака Обами вирішує, як відповісти на цю та ймовірні попередні атаки росіян і чи відповідати взагалі. Колишній високопоставлений співробітник адміністрації Обами сказав в четвер, що Білий дім вирішив вжити заходів щодо Росії після виборів, але поки не визначено, яких саме.

Серед варіантів – прокурорське переслідування росіян, підозрюваних у причетності до кібератак, нові економічні санкції проти Москви і відповідна кібератака США на Росію, сказав колишній чиновник, який попросив про анонімність.

Офіційні особи Білого дому висловлювали побоювання, що відплата перед виборами спричинить з боку Росії масштабну кібератаку на США, здатну викликати перебої в роботі банківської системи, електромереж та інтернет-провайдерів. Проте вони вважають, що після виборів у США потрібно показати, що країна здатна відповісти на кібератаки, за якими стоїть інша держава, сказав колишній чиновник.

Трамп раніше говорив, що не покладає на Росію відповідальність за дії хакерів, нагадує агентство.

ФБР відмовилося від коментарів.

Адресний фішинг базується на тому, що одержувач адресованого йому особисто електронного листа, швидше за все, клацне на шкідливе посилання або відкриє заражене вкладення, якщо вирішить, що це відомий йому відправник чи зацікавиться темою.

Деякі з таких імейлів виглядали відправленими з Гарвардського університету з темою листа "Чому сфальсифіковані американські вибори?", повідомила фірма кібербезпеки Volexity, яка базується у Вашингтоні.

Теми: Росія США хакери Трамп
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