Хакеры из РФ пытались добыть данные о будущей администрации Трампа – СМИ

Российская группа хакеров через несколько часов после неожиданной победы Дональда Трампа начала атаки на аналитические центры США.

Как заявили эксперты по сетевой безопасности, таким образом Москва пыталась достать подробности о будущей американской администрации, сообщает Reuters.

Три специализирующихся на кибербезопасности компании сообщили агентству, что отслеживают активизацию адресного фишинга в исполнении команды хакеров Cozy Bear, связанной с российскими властями, которую многие подозревают во взломе аккаунтов Демократической партии перед президентскими выборами в США.

"Возможно, они пытаются получить доступ к определенным целям, чтобы получить больше понимания того, что происходит в Вашингтоне после выборов и в переходный период", – сказал главный исследователь компании AlienVault Жаиме Бласко.

Среди этих целей – Совет по международным отношениям, сказал эксперт по безопасности этого аналитического центра Эдам Сигал. Среди его коллег – бывший американский сенатор и потомок знаменитого богача Джон Дэвисон Рокфеллер IV, а также бывший чиновник Госдепартамента в администрации Рональда Рейгана Эллиот Абрамс.

Агентство отмечает, что представители посольства России в Вашингтоне не были доступны для комментариев и напоминает, что Москва ранее категорически отрицала причастность к атакам хакеров.

Тем временем администрация уходящего президента Барака Обамы решает, как ответить на эту и предполагаемые предыдущие атаки россиян и отвечать ли вообще. Бывший высокопоставленный сотрудник администрации Обамы сказал в четверг, что Белый дом решил принять меры в отношении России после выборов, но пока не определено, какие именно.

Среди вариантов – прокурорское преследование россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, новые экономические санкции в отношении Москвы и ответная кибератака США на Россию, сказал бывший чиновник, попросивший об анонимности.

Официальные лица Белого дома высказывали опасения, что возмездие перед выборами повлечет со стороны России масштабную кибератаку на США, способную вызвать перебои в работе банковской системы, электросетей и интернет-провайдеров. Однако они считают, что после выборов США нужно показать, что страна способна ответить на кибератаки, за которыми стоит другое государство, сказал бывший чиновник.

Трамп говорил, что не возлагает на Россию ответственность за действия хакеров, напоминает агентство.

ФБР отказалось от комментариев.

Адресный фишинг базируется на том, что получатель адресованного ему лично электронного письма, скорее всего, кликнет на вредоносную ссылку или откроет зараженное вложение, если решит, что это известный ему отправитель или заинтересуется темой.

Некоторые из таких имейлов выглядели отправленными из Гарвардского университета с темой письма "Почему сфальсифицированы американские выборы?", сообщила базирующаяся в Вашингтоне фирма кибербезопасности Volexity.