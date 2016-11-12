У Києві водій під час затримання переїхав поліцейського

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Субота, 12 листопада 2016, 01:05

У Києві водій, втікаючи від поліцейських, переїхав патрульного, виїхав на зустрічну смугу і вдарив три автомобіля.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook

Водій на автомобілі Volkswagen Passat під час спроби затримання переїхав поліцейського і отримав дві кулі з травмата в задню частину авто. Виїхавши на зустрічну смугу він вдарив Daewoo, Skoda, Hyundai, врізався в бордюр і намагався втекти, але був затриманий.

На місці події працює оперативно-слідча група.

Теми: Київ ДТП поліція
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