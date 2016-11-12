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В Киеве водитель при задержании переехал полицейского

Суббота, 12 ноября 2016, 00:05

В Киеве водитель, убегая от полицейских, переехал патрульного, выехал на встречную полосу и ударил три автомобиля.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook

Водитель на автомобиле Volkswagen Passat при попытке задержания переехал полицейского и получил две пули из травмата в заднюю часть авто. Выехав на встречную полосу он ударил Daewoo, Skoda, Hyundai, врезался в бордюр и пытался скрыться, но был задержан.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевДТПполиция
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