У ДержНС перейшли на посилений режим роботи в очікуванні негоди

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Субота, 12 листопада 2016, 09:54

Держслужба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим несення служби через прогнозоване погіршення погодних умов в Україні 13 листопада.

Про це заявив глава ДержНС Микола Чечоткін на засіданні міжвідомчої оперативного штабу держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

За його словами, 7 тисяч рятувальників та 2 тис. одиниць техніки переведено на посилений режим несення служби на період ускладнення погодних умов. 

Чечоткін зазначив, що усі регіони сповіщено про різку зміну погодних умов.

"У режимі підвищеної готовності перебувають рятувальники і техніка для оперативного реагування на всі надзвичайні ситуації і події, які можуть виникнути в результаті сильних снігопадів, хуртовин, поривів вітру. На гірських перевалах підготовлено техніку ДержНС високої прохідності, здійснюється інформування громадян про ускладнення погодних умов", - зазначив він. 

За даними ДержНС, 13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі; в Україні посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.

По Києву 13 листопада очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Інтерфакс-Україна 

Теми: погода
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