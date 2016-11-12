В ГосЧС перешли на усиленный режим работы в ожидании непогоды

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Суббота, 12 ноября 2016, 09:54

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим несения службы из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий в Украине 13 ноября.

Об этом заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин на заседании межведомственного оперативного штаба госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, 7000 спасателей и 2 тыс. Единиц техники переведены на усиленный режим несения службы на период осложнения погодных условий.

Чечеткин отметил, что все регионы извещены о резком изменении погодных условий.

"В режиме повышенной готовности находятся спасатели и техника для оперативного реагирования на все чрезвычайные ситуации и происшествия, которые могут возникнуть в результате сильных снегопадов, метелей, порывов ветра. На горных перевалах подготовлена техника ГосЧС высокой проходимости, осуществляется информирование граждан об осложнении погодных условий", - отметил он.

По данным ГосЧС, 13 ноября циклон обусловит сложные погодные условия: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди; в Украине усиление скорости ветра до 15-20 м/с, на юге и западе местами 25 м/с.

По Киеве 13 ноября ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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