Бойовики обстріляли житловий масив біля Попасної

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Субота, 12 листопада 2016, 16:52

Бойовики накрили житловий масив садового огородництва "Криничне" поблизу н.п. Попасна артилерійським та мінометним вогнем із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомили у Луганській облВЦА у суботу. 

За даними обладміністрації, обстріл стався вранці 12 листопада.

"Внаслідок прямого попадання зруйнований житловий будинок, пошкоджено лінію електропередач. Житловий масив повністю знеструмлений", - зазначили в облВЦА.

Постраждалих серед мирного населення немає. Фахівці приступили до необхідних рятувальних та відновлювальних робіт.

Як зазначили в адміністрації, за останні дві доби це 15 обстріл з важкої артилерії, а ворог "намагається спровокувати повномасштабне бойове зіткнення та зірвати перші відчутні для громадян результати переговорного процесу - відкриття КПВВ "Золоте". 

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя
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