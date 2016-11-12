Боевики обстреляли жилой массив возле Попасной

Боевики накрыли жилой массив садового огородничества "Криничная" вблизи н.п. Попасная артиллерийским и минометным огнем из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщили в Луганской облВГА в субботу.

По данным обладминистрации, обстрел произошел утром 12 ноября.

"В результате прямого попадания разрушен жилой дом, повреждены линии электропередач. Жилой массив полностью обесточен", - отметили в облВГА.

Пострадавших среди мирного населения нет. Специалисты приступили к необходимым спасательных и восстановительных работ.

Как отметили в администрации, за последние двое суток это 15 обстрел из тяжелой артиллерии, а враг "пытается спровоцировать полномасштабное боевое столкновение и сорвать первые ощутимые для граждан результаты переговорного процесса - открытие КПВВ "Золотое".

Украинская правда