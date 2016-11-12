Держкіно заборонило фільм Warner Bros з Тілем Швайгером через майора ФСБ

Фільм "Божевільний Нік" (Tschiller: Off Duty) виробництва американської кінокоманії Warner Bros з німецьким актором Тілем Швайгером був заборонений до показу в Україні через позитивний образ співробітника ФСБ.

Таке рішення в п'ятницю ухвалила експертна комісія при Держкіно, повідомляє Радио Вести.

"Дистрибутор, відповідно до умов контракту з "Warner Bros" поставив фільм "Божевільний Нік", який знімався на території Німеччини, Туреччини та Росії. За сюжетом у головного героя німецького актора Тіля Швайгера вкрали дочку, вирізали їй нирку і відправили чомусь до Москви. Він шукає її, опиняється в Москві і в підсумку "доблесний майор ФСБ" рятує ситуацію" - розповів в інтерв'ю Радио Вести заступник голови Держагенства з питань кіно Сергій Неретін.

"Ми сьогодні цей фільм обговорювали, і закон чітко говорить про те, що ми повинні заборонити його, незважаючи на те, чий це продукт. Якщо там є позитивний образ співробітника правоохоронних органів РФ, то ми повинні заборонити", - сказав Неретін.

Українська правда