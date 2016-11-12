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Госкино запретило фильм Warner Bros с Тилем Швайгером из-за майора ФСБ

Суббота, 12 ноября 2016, 16:05

Фильм "Безбашенный Ник" (Tschiller: Off Duty) производства американской кинокомании Warner Bros с немецким актером Тилем Швайгером был запрещен к показу в Украине из-за положительного образа сотрудника ФСБ.

Такое решение в пятницу вынесла экспертная комиссия при Госкино, сообщает Радио Вести.

"Дистрибутор, согласно условиям контракта с "Warner Bros" поставил фильм "Безбашенный Ник", который снимался на территории Германии, Турции и России. По сюжету у главного героя немецкого актера Тиля Швайгера украли дочь, вырезали ей почку и отправили, почему-то в Москву. Он ищет ее, оказывается в Москве и в итоге "доблестный майор ФСБ" спасает ситуацию" - рассказал в интервью Радио Вести замглавы Госагенства по вопросам кино Сергей Неретин.

"Мы сегодня этот фильм обсуждали, и закон четко говорит о том, что мы должны запретить его, несмотря на то, чей это продукт. Если там есть положительный образ сотрудника правоохранительных органов РФ, то мы должны запретить", – сказал Неретин.

Украинская правда

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Темы: кино
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