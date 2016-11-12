У центрі Києва п'яний хлопець кинув гранату в двір багатоповерхівки

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Субота, 12 листопада 2016, 20:29

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату у двір багатоповерхівки.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Близько 3-ї години ночі на вулиці Велика Житомирська, 40 пролунав вибух. Як тільки поліція отримала повідомлення про цей випадок, за викликом вирушили найближчі наряди правоохоронців та слідчо-оперативна група.

На місці події наряд поліції охорони помітив двох підозрілих чоловіків, які перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, а відтак їх доставили до управління поліції. Обоє – місцеві жителі, 1991 та 1992 років народження. В одного з них у кишені вилучили чеку від гранати.

Молодика затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а його товариша опитали і відпустили.

У результаті вибуху пошкоджено чавунну кришку каналізаційного колектору, ворота гаража та припаркований неподалік автомобіль "Ауді", який належить місцевому мешканцю.

На місці події експерти-криміналісти провели ретельний огляд та вилучили рештки вибухового предмета, які відправили на дослідження. За попередньою інформацією, вибухнула граната Ф-1.

Поліція розпочала два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Молодику загрожує до семи років ув’язнення.

Українська правда

Теми: Київ
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