Дружина президента стала "жінкою ІІІ тисячоліття"

Дружина президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".

За словами організаторів, Марина Порошенко удостоєна цієї нагороди як відома громадська діячка, що представляє Україну на міжнародній арені в питаннях гуманітарної та соціальної діяльності, а також ініціатор та ідейний натхненник проекту, спрямованого на соціалізацію дітей з інвалідністю та створення для них доступного освітнього середовища, повідомляє прес-служба президента.

Дружина президента підкреслила, що уся її робота та робота її команди спрямована на покращення життя дітей України, зокрема дітей з інвалідністю.

Цього року організатори премії відзначили 41 жінку. Усі вони представниці різних регіонів України, різноманітних професій, об’єднані прагненням реалізувати себе у доброчинних справах та волонтерстві.

Серед них – народна артистка України Вікторія Лук'янець, паралімпійська чемпіонка-2016 Єлизавета Мерешко, телеведуча та громадський діяч Соломія Вітвицька, телеведуча та бронзова призерка ІІ Чемпіонату світу з паракарате-2016 Уляна Пчолкіна та інші.

Номінантки отримали нагороди у чотирьох категоріях "Знакова постать", "Рейтинг", "Перспектива" та "Надія України".

Церемонія нагородження Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" проходить вдев’яте. За цей час премію отримали близько 300 жінок: Ада Роговцева, Катерина Амосова, Оксана Забужко, Руслана Лижичко, Ніна Матвієнко, Наталя та Ольга Сумські, Оксана Байрак, Анна Безсонова, Лілія Подкопаєва, Алла Мазур, Соня Кошкіна, Юлія Литвиненко та багато інших.

Українська правда