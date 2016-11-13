Латвія побудує паркан на кордоні з Білоруссю

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Неділя, 13 листопада 2016, 03:33

Латвія побудує паркан на кордоні з Білоруссю, щоб убезпечити себе від людей, які незаконно перетинають кордон.

Про це заявив начальник Державної прикордонної охорони Латвії Нормунд Гарбарс, повідомляє delfi.

За його словами, в бюджеті країни наступного року передбачені кошти на розробку проекту облаштування прикордонної смуги на кордоні Латвії і Білорусії.

Роботи з облаштування прикордонної смуги між Латвією і Білоруссю можуть початися не раніше, ніж через рік. Поки невідомо якої довжини буде паркан.

Навесні цього року на латвійсько-російському кордоні були побудовані перші три кілометри паркану, який стане одним із способів для затримання нелегальних мігрантів. Мінімальна висота огорожі на латвійсько-російському кордоні складе 2,70 метра. Всього планується побудувати 92 кілометрів огорожі на окремих ділянках кордону.

Теми: Латвія Білорусь
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