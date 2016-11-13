СБУ за добу вилучила в АТО нелегальні товари на 600 тис гривень
Співробітники СБУ протягом доби вилучили в районі проведення антитерористичної операції нелегальні товари майже шістсот тисяч гривень.
Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки.
"Під час огляду автотранспорту на блокпостах у Донецькій області правоохоронці виявили чотири машини, водії яких намагалися без відповідних документів ввезти вантажі на тимчасово окуповані терористами території", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у нелегальних перевізників було вилучено обладнання для комп'ютерних мереж, сигарети, автозапчастини та будівельні матеріали.
Ведуться відповідні процесуальні дії.
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