СБУ за добу вилучила в АТО нелегальні товари на 600 тис гривень

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Неділя, 13 листопада 2016, 04:41

Співробітники СБУ протягом доби вилучили в районі проведення антитерористичної операції нелегальні товари майже шістсот тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки.

"Під час огляду автотранспорту на блокпостах у Донецькій області правоохоронці виявили чотири машини, водії яких намагалися без відповідних документів ввезти вантажі на тимчасово окуповані терористами території", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у нелегальних перевізників було вилучено обладнання для комп'ютерних мереж, сигарети, автозапчастини та будівельні матеріали.

Ведуться відповідні процесуальні дії.

Теми: СБУ АТО
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