СБУ за сутки изъяли в районе АТО нелегальные товары на 600 тыс гривен

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 04:41

Сотрудники СБУ в течение суток изъяли в районе проведения антитеррористической операции нелегальные товары почти шестьсот тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

"При осмотре автотранспорта на блокпостах в Донецкой области правоохранители обнаружили четыре машины, водители которых пытались без соответствующих документов ввезти грузы на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.

В частности, у нелегальных перевозчиков было изъято оборудование для компьютерных сетей, сигареты, автозапчасти и строительные материалы.

Ведутся соответствующие процессуальные действия.

Темы: СБУ АТО
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