СБУ за сутки изъяли в районе АТО нелегальные товары на 600 тыс гривен
Сотрудники СБУ в течение суток изъяли в районе проведения антитеррористической операции нелегальные товары почти шестьсот тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.
"При осмотре автотранспорта на блокпостах в Донецкой области правоохранители обнаружили четыре машины, водители которых пытались без соответствующих документов ввезти грузы на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.
В частности, у нелегальных перевозчиков было изъято оборудование для компьютерных сетей, сигареты, автозапчасти и строительные материалы.
Ведутся соответствующие процессуальные действия.
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