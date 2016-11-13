СБУ за сутки изъяли в районе АТО нелегальные товары на 600 тыс гривен

Сотрудники СБУ в течение суток изъяли в районе проведения антитеррористической операции нелегальные товары почти шестьсот тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

"При осмотре автотранспорта на блокпостах в Донецкой области правоохранители обнаружили четыре машины, водители которых пытались без соответствующих документов ввезти грузы на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.

В частности, у нелегальных перевозчиков было изъято оборудование для компьютерных сетей, сигареты, автозапчасти и строительные материалы.

Ведутся соответствующие процессуальные действия.