У штаті Індіана в ході протестів проти Трампа поранені поліцейські
В американському місті Індіанаполіс (штат Індіана) близько 500 осіб взяли участь в протестах проти обрання Дональда Трампа президентом США.
Про це повідомляє телеканал FOX59.
Спочатку акція була мирною. Однак потім протестувальники почали кидати в поліцію каміння і пляшки.
В результаті двоє поліцейських отримали поранення. Повідомляється, що їх травми незначні.
Співробітники правоохоронних органів застосували перцеві спреї, щоб розігнати натовп.
Сім протестуючих були затримані.
Нагадаємо, тисячі американців взяли участь в акціях протесту через обрання республіканця Дональда Трампа президентом США. Акції протесту охопили Каліфорнію, Орегон, Іллінойс, Вашингтон, Нью-Йорк і Техас.
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