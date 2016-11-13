У штаті Індіана в ході протестів проти Трампа поранені поліцейські

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Неділя, 13 листопада 2016, 07:50

В американському місті Індіанаполіс (штат Індіана) близько 500 осіб взяли участь в протестах проти обрання Дональда Трампа президентом США.

Про це повідомляє телеканал FOX59.

Спочатку акція була мирною. Однак потім протестувальники почали кидати в поліцію каміння і пляшки.

В результаті двоє поліцейських отримали поранення. Повідомляється, що їх травми незначні.

Співробітники правоохоронних органів застосували перцеві спреї, щоб розігнати натовп.

Сім протестуючих були затримані.

Нагадаємо, тисячі американців взяли участь в акціях протесту через обрання республіканця Дональда Трампа президентом США. Акції протесту охопили Каліфорнію, Орегон, Іллінойс, Вашингтон, Нью-Йорк і Техас.

Теми: США Трамп
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