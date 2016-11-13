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В штате Индиана в ходе протестов против Трампа ранены полицейские

Воскресенье, 13 ноября 2016, 06:50

В американском городе Индианаполис (штат Индиана) около 500 человек приняли участие в протестах против избрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом сообщает телеканал FOX59.

Сначала акция была мирной. Однако затем протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки.

В результате двое полицейских получили ранения. Сообщается, что их травмы незначительные.

Сотрудники правоохранительных органов применили перцовые спреи, чтобы разогнать толпу.

Семь протестующих были задержаны.

Напомним, тысячи американцев приняли участие в акциях протеста в связи с избранием республиканца Дональда Трампа президентом США. Акции протеста охватили Калифорнию, Орегон, Иллинойс, Вашингтон, Нью-Йорк и Техас

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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