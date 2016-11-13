"Ісламська держава" вчить бойовиків прикидатися біженцями - ЗМІ
Угруповання "Ісламська держава" готує бійців, які мають під виглядом біженців проникнути в Європу, не впадаючи в очі правоохоронців.
Про це пише "Німецька хвиля" з посиланням на "Welt am Sonntag" та звіти Федеральної розвідувальної служби Німеччини від кінця жовтня.
Зазначається, що вишкіл ісламістів стосується зокрема поведінки під час допитів у поліції чи клопотання щодо притулку в якості "типового біженця".
Коментарі німецької розвідки з цього приводу не наводяться, оскільки їх не вдалося отримати. Видання зазначає, що 9 винуватців терактів у Парижі за рік до них прибули до ЄС як біженці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.