СЦКК: Бойовики з важкої артилерії обстріляли мирне селище, є жертви

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Неділя, 13 листопада 2016, 23:17

Бойовики здійснили обстріл населеного пункту Тоненьке біля Авдіївки та знищили агрогосподарство, внаслідок обстрілу загинув мирний місцевий мешканець. 

Про це 13 листопада повідомив керівник Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) Борис Кременецький. 

"В ніч на 12 листопада ударів ворожої артилерії та мінометів зазнав н.п. Тоненьке Донецької області неподалік Авдіївки. В даному населеному пункті ніколи не було позицій чи підрозділів ЗСУ", - зазначили в СЦКК. 

Внаслідок обстрілів з артсистем та мінометів калібру 82 та 122 мм було пошкоджено дорогу на в’їзді до населеного пункту, місцеву церкву, лінії електропередачі та приватний будинок. 

"Нищівного удару зазнало господарство "Восток–Агро". Збройні формування ОРДО обстріляли свиноферму цього господарства 12 залпами з мінометів калібру 82мм та 120мм. Також бойовики здійснили 23 постріли з артилерії калібру 122мм та 152мм. Внаслідок ворожого вогню від уламків боєприпасів загинув працівник господарства, який в той час був на роботі. Сама ферма з сучасного підприємства перетворилась на руїни", - йдеться у повідомленні.

Ушкоджень зазнали газопровід та водогін, лінії електропередачі, автобус для перевезення працівників, трактор, вантажний та легковий автомобілі, сільськогосподарське обладнання та устаткування для догляду за тваринами, повністю розбито 4 корпуси, у тому числі блок свиноматок та молодняка, розтрощено адмінбудівлю, де перебував сторож, паркан навколо ферми та дорожнє полотно між корпусами. 200 голів свиней загинули, важко поранено понад 50 тварин.

Усі випадки порушення режиму припинення вогню та застосування зброї бойовиками  були задокументовані представниками українського боку СЦКК та  передані СММ ОБСЄ та російській стороні СЦКК.

 
 

Українська правда 

Теми: Донбас зброя
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