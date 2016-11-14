У Польщі відхрещуються від тих, хто спалив український прапор

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Понеділок, 14 листопада 2016, 07:06

Відповідальність за спалення українського прапора під час "Маршу Незалежності" минулої п'ятниці у Варшаві повинні нести його організатори.

Про це в коментарі телеканалу tvn24 заявили представники канцелярії президента Польщі і уряду РП, повідомляє Укрінформ.

"Це не польська держава організувала цей марш, це не польська держава діяла невідповідним чином, а лише невелика група", - заявив радник президента Польщі Павло Муха, зазначивши, що не потрібно ставити знак рівності між усіма маніфестантами.

Заступник міністра національної оборони РП Бартош Ковнацький зазначив, що марш "не був офіційним державним заходом", який підтримував уряд.

У той же час, представники польської опозиції зазначають, що зловмисники обов'язково повинні бути покарані.

Один з лідерів найбільшої опозиційної партії в Польщі "Громадянської платформи" Славомир Нойман наголосив, що незалежність України в національних інтересах Польщі та "якщо якийсь ідіот робить такі вчинки, то повинен бути покараний".

Комітет захисту демократії Польщі (KOD), який також в опозиції до польської влади, в неділю в листі тимчасового повіреного України в Польщі Василя Зварича однозначно засудив спалення українського прапора в Варшаві.

"Спалення українського прапора під час" Маршу Незалежності ", організованого націоналістичними організаціями в Польщі, тим болючіше і обурливіше, що ображений символ країни, яка нам особливо близька. Незалежна, сильна і демократична Україна, а також близькі контакти, які пов'язують наші країни, є найкращою гарантією суверенітету і безпеки Польщі", - йдеться в заяві KOD.

Нагадаємо, радикально налаштовані молодчики з закритими обличчями під час "Маршу незалежності" у Варшаві на 98-ту річницю незалежності Польщі спалили прапор України. У зв'язку з цим посольство України в Польщі готує офіційну ноту до МЗС Польщі з приводу цього інциденту і очікує від польської сторони реакції на нього і покарання зловмисників.

Теми: Польща
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