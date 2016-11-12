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Україна готує офіційну ноту до МЗС Польщі через спалений прапор

Субота, 12 листопада 2016, 00:47

Посольство України в Польщі засуджує спалення державного прапора України на "Марші незалежності" у Варшаві й очікує від польської сторони реакції на цей інцидент і покарання зловмисників.

Про це повідомив тимчасовий повірений посольства України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.

"Звичайно, боляче було дивитися на такі ганебні дії. Гадаю, що переважній більшості поляків, які по-дружньому налаштовані до українців, також огидно було спостерігати за спаленням прапора. Дії, які ображають національні символи суверенної, а тим більше дружньої сусідньої держави, якою є Україна, є неприйнятними і не повинні мати місце у країні, з якою ми розвиваємо стратегічне партнерство", - наголосив Зварич.

Він підкреслив, що українська сторона очікує від польської "невідкладної реакції на цей ганебний акт вандалізму".

Український дипломат висловив сподівання, що ці особи "понесуть заслужене покарання, а подібних інцидентів в майбутньому більше не буде".

Зварич також поінформував, що посольство України готує офіційну ноту до МЗС Польщі з приводу цього інциденту.

Як повідомлялося, у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

Теми: ПольщаМЗС
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