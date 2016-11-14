У Кремлі не виключають зустрічі Путіна з Трампом до інавгурації

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Понеділок, 14 листопада 2016, 07:14

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не відкидає можливої ​​зустрічі російського лідера з обраним президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації.

Про це пише російське видання "Известия".

Пєсков зазначив, що в Москві не чекають чогось конкретного від Трампа, а виходять з того, що він заявляв про готовність розмовляти.

За словами прес-секретаря, не слід давати оцінок діям обраного президента США. У той же час Путін і Трамп можуть незабаром провести переговори.

"Не знаю, чи будуть якісь контакти між президентом і Трампом до інавгурації. Мені це невідомо, але, звісно, цього не можна виключати. Вітальне послання вже було направлено", - сказав Пєсков.

Він також підкреслив, що Росія шукає добрих відносин з США і сподівається на вирішення конфліктів шляхом діалогу. Тим часом РФ усвідомлює, що в стосунках з Вашингтоном збережуться і напруженість, і протиріччя.

"Ми будемо сподіватися на те, що якийсь діалог з'явиться, тому що зараз відносини знаходяться в жалюгідному стані", - сказав він.

Як відомо, інавгурація обраного президента намічена на 20 січня 2017 року.

Теми: Путін Трамп Росія США
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IP: 195.242.80.---val mashtak 14.11.2016 09:31
Победу Трампу в значительной степени обеспечила шобла из числа выбLядков палачей ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, покинувшая СНГ по израильским визам, но по известным причинам оказавшаяся не в Израиле, где мягко говоря ой как не жалуют кагэбэшную срань, а рассеявшаяся в невероятном числе по Америкам, Германиям, Франциям, Голландиям Финляндиям, Чехиям… Вот как бы не пришлось ей потом жалеть о содеянном.
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