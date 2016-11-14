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В Кремле не исключают встречи Путина с Трампом до инаугурации

Понедельник, 14 ноября 2016, 06:14

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил возможной встречи российского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации.

Об этом пишет российское издание "Известия".

Песков отметил, что в Москве не ждут чего-то конкретного от Трампа, а исходят из того, что он заявлял о готовности разговаривать.

По словам пресс-секретаря, не следует давать оценок действиям избранного президента США. В то же время Путин и Трамп могут вскоре провести переговоры.

"Не знаю, будут ли какие-то контакты между президентом и Трампом до инаугурации. Мне это неизвестно, но, конечно, этого нельзя исключать. Поздравительное послание уже было направлено", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Россия ищет добрых отношений с США и надеется на решение конфликтов путем диалога. Между тем РФ осознает, что в отношениях с Вашингтоном сохранятся и напряженность, и противоречия.

"Мы будем надеяться на то, что какой-то диалог появится, потому что сейчас отношения находятся в плачевном состоянии", — сказал он.

Как известно, инаугурация избранного президента намечена на 20 января 2017 года.

Темы: ПутинТрампРосcияСША
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