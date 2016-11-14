РНБО звинуватила сайт "Кореспондент" у провокації

00
0
Понеділок, 14 листопада 2016, 09:30

Рада національної безпеки і оборони спростувала розтиражовану російськими ЗМІ інформацію про створення штабу з реагування на мітинги і акції протесту.

Про це йдеться в заяві РНБО, поширеній 14 листопада.

В РНБО звинуватили "проросійські ЗМІ в спробах нагнітати ситуацію в Україні з метою її дестабілізації".

"Зокрема, сайт "Кореспондент", що належить кримінальному олігарху Курченку, який втік до Москви, поширив інформацію щодо створення в Раді національної безпеки і оборони України якогось міфічного штабу, та перелічив набір традиційних заходів, які здійснювали спільники та господарі Курченка три роки тому", – йдеться в заяві.

"Інформуємо, що в РНБО України не створювалось жодних "штабів", а всі силові структури в Україні працюють у штатному режимі, відповідно до наданих їм Конституцією та законами повноважень", – наголосили в Раді безпеки й оборони.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що силові відомства України готуються до можливих акцій протесту в країні, і з цією метою в РНБО створено штаб для реагування на сплеск мітингової активності.

Теми: РНБО ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Турчинов про дії російських спецслужб: суміш цинізму і дебілізму 11 листопада 2016, 16:38
Епіцентр агресії РФ змістився на маріупольський напрямок – РНБО 21 жовтня 2016, 11:19
РНБО схвалила збільшення фінансування силовиків у цьому році 28 вересня 2016, 19:31
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Щодо Росії ЄС має принципову позицію і не змінить її – Могеріні
Клімкін: МЗС готує зустріч Порошенка з Трампом
Додон заявив про свою перемогу на виборах президента Молдови
Вибори президента Молдови: Виграє проросійський кандидат
Усі новини
Нагорода

Екранізація "Ворошиловграду" Жадана "обійшла" 120 стрічок на престижному кінофорумі

Родина

Історія родини, яка хотіла перемогти сирітство