РНБО звинуватила сайт "Кореспондент" у провокації

Рада національної безпеки і оборони спростувала розтиражовану російськими ЗМІ інформацію про створення штабу з реагування на мітинги і акції протесту.

Про це йдеться в заяві РНБО, поширеній 14 листопада.

В РНБО звинуватили "проросійські ЗМІ в спробах нагнітати ситуацію в Україні з метою її дестабілізації".

"Зокрема, сайт "Кореспондент", що належить кримінальному олігарху Курченку, який втік до Москви, поширив інформацію щодо створення в Раді національної безпеки і оборони України якогось міфічного штабу, та перелічив набір традиційних заходів, які здійснювали спільники та господарі Курченка три роки тому", – йдеться в заяві.

"Інформуємо, що в РНБО України не створювалось жодних "штабів", а всі силові структури в Україні працюють у штатному режимі, відповідно до наданих їм Конституцією та законами повноважень", – наголосили в Раді безпеки й оборони.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що силові відомства України готуються до можливих акцій протесту в країні, і з цією метою в РНБО створено штаб для реагування на сплеск мітингової активності.