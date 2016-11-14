У Києві зник екс-співробітник ФСБ РФ, який перейшов на бік України

4619 переглядів
0
Понеділок, 14 листопада 2016, 14:37

У Києві поліція розшукує екс-офіцера російських спецслужб, який раніше перейшов на сторону України і зник напередодні.

Про це повідомляє у понеділок відділ комунікації поліції Києва.

"До столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Іллі Богданова і повідомили про те, що востаннє спілкувалися із ним 12 листопада 2016 року. Із тих пір на зв'язок він не виходить і його місцезнаходження – невідоме", – вказано в повідомленні.

 

В поліції зазначають, що в минулому Ілля Богданов був кадровим офіцером ФСБ, а у 2014 році перейшов на сторону України.

За фактом зникнення чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку безвісти зниклого.

Всіх, хто має інформацію про місце перебування Іллі Олександровича Богданова, закликають телефонувати 102.

Теми: поліція ФСБ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція отримала десяток заявок на мітинги з 15 до 22 листопада 14 листопада 2016, 12:41
Через загрозу терактів Хрещатик перекриють і поставлять металошукачі 14 листопада 2016, 10:31
У Донецькій області поліція виявила схованку з боєприпасами 13 листопада 2016, 02:11
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Аваков задовольнив відставку Деканоідзе негайно
Деканоідзе оголосила про відставку: Я не хотіла виносити сміття з хати
Аваков наказав правоохоронцям жорстко зупиняти провокації
Порошенко: Не можу уявити, щоб Трамп визнав Крим російським
Усі новини
Мандри

Дешеві квитки, поїздки із дітьми і собаками, заробіток під час поїздок

Нагорода

Екранізація "Ворошиловграду" Жадана "обійшла" 120 стрічок на престижному кінофорумі