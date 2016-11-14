У Києві зник екс-співробітник ФСБ РФ, який перейшов на бік України

У Києві поліція розшукує екс-офіцера російських спецслужб, який раніше перейшов на сторону України і зник напередодні.

Про це повідомляє у понеділок відділ комунікації поліції Києва.

"До столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Іллі Богданова і повідомили про те, що востаннє спілкувалися із ним 12 листопада 2016 року. Із тих пір на зв'язок він не виходить і його місцезнаходження – невідоме", – вказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що в минулому Ілля Богданов був кадровим офіцером ФСБ, а у 2014 році перейшов на сторону України.

За фактом зникнення чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку безвісти зниклого.

Всіх, хто має інформацію про місце перебування Іллі Олександровича Богданова, закликають телефонувати 102.