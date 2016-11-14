В Киеве исчез экс-сотрудник ФСБ РФ, перешедший на сторону Украины

В Киеве полиция разыскивает экс-офицера российских спецслужб, который ранее перешел на сторону Украины и исчез накануне.

Об этом сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева.

"К столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Ильи Богданова и сообщили о том, что последний раз общались с ним 12 ноября 2016 года. С тех пор на связь он не выходит и его местонахождение – неизвестно", – указано в сообщении.

В полиции отмечают, что в прошлом Илья Богданов был кадровым офицером ФСБ, а в 2014 году перешел на сторону Украины.

По факту исчезновения мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску без вести пропавшего.

Всех, кто имеет информацию о месте пребывания Ильи Александровича Богданова, призывают звонить 102.