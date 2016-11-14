Деканоідзе оголосила про відставку: Я не хотіла виносити сміття з хати
Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе оголосила про свою відставку.
Таку заяву вона зробила під час прес-конференції у понеділок, 14 листопада.
"Моя функція виконана, і я заявляю про свою відставку", - сказала Деканоідзе.
Вона заявила, що за час її діяльності на цій посаді було проведено переатестацію, відкрито нову структуру внутрішньої безпеки з контролю над поліцією, з'явилося управління захисту прав людини.
"Але найбільшим досягненням стало те, що мені вдалося довести, що поліція може бути порядною, відкритою, з людським обличчям", - сказала Деканоідзе.
"Жоден поліцейський не може сказати, що я віддавала злочинні накази", - заявила вона.
За словами Деканоідзе, їй вдалося досягти того, що довіра до поліції зросла, а поліцейські готові працювати за новимм принципами.
"Але хочу бути чесною і сказати, чого нам не вдалося. Нам не вдалося уникнути втрат і трагедій. Я приношу свої співчуття сім'ям загиблих і постраждалим. Нам не вдалося знищити корупцію повністю", - сказала вона.
Вона назвала три головні складові для незалежної поліції: достатнє фінансування, реформа судів. "І останнє – це все ще невтручання політиків у роботу поліції", - заявила вона.
"Я не хотіла виносити сміття з хати. Я хотіла б звернутися до всіх політиків – ви не повинні втручатися в роботу поліції", - сказала Хатія Деканоідзе.
Вона додала, що зараз йде з рапортом до міністра внутрішніх справ Авакова.
доповнюється...
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.