Деканоідзе оголосила про відставку: Я не хотіла виносити сміття з хати

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Понеділок, 14 листопада 2016, 15:30
Юлія Кочетова

Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе оголосила про свою відставку.

Таку заяву вона зробила під час прес-конференції у понеділок, 14 листопада.

"Моя функція виконана, і я заявляю про свою відставку", - сказала Деканоідзе.

Вона заявила, що за час її діяльності на цій посаді було проведено переатестацію, відкрито нову структуру внутрішньої безпеки з контролю над поліцією, з'явилося управління захисту прав людини.

"Але найбільшим досягненням стало те, що мені вдалося довести, що поліція може бути порядною, відкритою, з людським обличчям", - сказала Деканоідзе.

"Жоден поліцейський не може сказати, що я віддавала злочинні накази", - заявила вона.

За словами Деканоідзе, їй вдалося досягти того, що довіра до поліції зросла, а поліцейські готові працювати за новимм принципами.

"Але хочу бути чесною і сказати, чого нам не вдалося. Нам не вдалося уникнути втрат і трагедій. Я приношу свої співчуття сім'ям загиблих і постраждалим. Нам не вдалося знищити корупцію повністю", - сказала вона.

Вона назвала три головні складові для незалежної поліції: достатнє фінансування, реформа судів. "І останнє – це все ще невтручання політиків у роботу поліції", - заявила вона.

"Я не хотіла виносити сміття з хати. Я хотіла б звернутися до всіх політиків – ви не повинні втручатися в роботу поліції", - сказала Хатія Деканоідзе.

Вона додала, що зараз йде з рапортом до міністра внутрішніх справ Авакова.

доповнюється...

Теми: Деканоідзе поліція
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IP: 212.86.253.---Степан Босий14.11.2016 15:52
Сумно...
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