Деканоідзе оголосила про відставку: Я не хотіла виносити сміття з хати

Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе оголосила про свою відставку.

Таку заяву вона зробила під час прес-конференції у понеділок, 14 листопада.

"Моя функція виконана, і я заявляю про свою відставку", - сказала Деканоідзе.

Вона заявила, що за час її діяльності на цій посаді було проведено переатестацію, відкрито нову структуру внутрішньої безпеки з контролю над поліцією, з'явилося управління захисту прав людини.

"Але найбільшим досягненням стало те, що мені вдалося довести, що поліція може бути порядною, відкритою, з людським обличчям", - сказала Деканоідзе.

"Жоден поліцейський не може сказати, що я віддавала злочинні накази", - заявила вона.

За словами Деканоідзе, їй вдалося досягти того, що довіра до поліції зросла, а поліцейські готові працювати за новими принципами.

"Але хочу бути чесною і сказати, що нам не вдалося. Нам не вдалося уникнути втрат і трагедій. Я приношу свої співчуття сім'ям загиблих і постраждалим. Нам не вдалося знищити корупцію повністю", - сказала вона.

Вона назвала три головні складові для незалежної поліції: достатнє фінансування, реформа судів, "і останнє - це все ще традиція втручання політиків у роботу поліції", - заявила вона.

"Я не виносила сміття з хати. Але вважаю своїм обов'язком звернутися до всіх політиків, починаючи від депутатів, закінчуючи найвищими кабінетами - не можуть і не мусять призначення в правоохоронні органи узгоджуватися з політиками. Не можуть і не повинні політики використовувати або намагатися використати сили правопорядку для захисту своїх політичних інтересів. Без розуміння цього країна буде приречена на протистояння між суспільством і владою", – сказала Деканоідзе.

Вона додала, що зараз йде з рапортом до міністра внутрішніх справ Авакова.

Тетяна Кусок, УП