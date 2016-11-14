НФ не підтримає закон, який може вдарити по прокурорах
Фракція "Народного фронту" вирішила не підтримувати 15 листопада закон, який дозволив би засудженим до довічного ув’язнення довести незаконність такого вироку.
Про це повідомив депутат цієї фракції Леонід Ємець у Facebook, маючи на увазі проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок.
"Я в шоці. Мушу повідомити. Фракція НФ вирішила не підтримувати закон 2033а", – написав він і уточнив, що цей закон дає можливість засудженим на довічне ув’язнення довести, що їх засудили незаконно.
"Справу можна переглянути, коли вона ґрунтується на явці з повинною або коли особа давала свідчення як свідок, а потім за це стала підозрюваною", – пояснив Ємець.
При цьому у фракції не навели жодної аргументації, додав він.
Водночас, джерела "Української правди" у "Народному фронті" повідомили, що на засіданні фракції згадували закон Надії Савченко – про зарахування кожного дня ув’язнення до вироку як двох днів із терміну покарання, критикували співавторство Оксани Сироїд, а також звинувачували Леоніда Ємця у співпраці з громадянськими організаціями.
За даними співрозмовника УП, в разі ухвалення законопроекту можуть постраждати окремі поважні прокурори.
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