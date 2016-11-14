НФ не підтримає закон, який може вдарити по прокурорах

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Понеділок, 14 листопада 2016, 18:40

Фракція "Народного фронту" вирішила не підтримувати 15 листопада закон, який дозволив би засудженим до довічного ув’язнення довести незаконність такого вироку.

Про це повідомив депутат цієї фракції Леонід Ємець у Facebook, маючи на увазі проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок.

"Я в шоці. Мушу повідомити. Фракція НФ вирішила не підтримувати закон 2033а", – написав він і уточнив, що цей закон дає можливість засудженим на довічне ув’язнення довести, що їх засудили незаконно.

"Справу можна переглянути, коли вона ґрунтується на явці з повинною або коли особа давала свідчення як свідок, а потім за це стала підозрюваною", – пояснив Ємець.

При цьому у фракції не навели жодної аргументації, додав він.

Водночас, джерела "Української правди" у "Народному фронті" повідомили, що на засіданні фракції згадували закон Надії Савченко – про зарахування кожного дня ув’язнення до вироку як двох днів із терміну покарання, критикували співавторство Оксани Сироїд, а також звинувачували Леоніда Ємця у співпраці з громадянськими організаціями.

За даними співрозмовника УП, в разі ухвалення законопроекту можуть постраждати окремі поважні прокурори.

Теми: Верховна Рада законодавство
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