У Польщі ексгумували останки президента Леха Качинського

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Вівторок, 15 листопада 2016, 04:44

У Кракові ексгумовані останки президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії, які загинули в 2010 році в авіакатастрофі під Смоленськом.

Ексгумація почалася ввечері 14 листопада після того, як Вавельський замок, де поховані Качинські, покинули всі відвідувачі.

Рішення про ексгумацію було прийнято в рамках нового розслідування катастрофи літака, яке було розпочато в 2016 році. Серед її цілей - визначення причини смерті і підтвердження осіб загиблих. Дослідження останків, як очікується, триватиме чотири дні. 18 листопада вони будуть перепоховані.

Раніше були ексгумовані останки дев'яти осіб, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом. У шести випадках експертиза показала, що останки належать іншим людям.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.

Медуза

Теми: Польща катастрофи
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