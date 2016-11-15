Обама: Трамп прихильний зобов'язанням в рамках НАТО

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Вівторок, 15 листопада 2016, 05:23

Обраний президент США Дональд Трамп прихильний зобов'язанням в рамках НАТО.

Про це повідомив чинний президент США Барак Обама в понеділок на брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"У розмові зі мною обраний президент висловив серйозний інтерес в тому, що стосується підтримки наших стратегічних інтересів. І одне з його послань, яке я можу привести, - це його прихильність НАТО", - сказав Обама

Він повідомив, що в ході свого майбутнього візиту в ряд країн і зустрічей з європейськими лідерами Трамп донесе до них цю інформацію.

Як запевнив Обама, США виступають за "мирні і міцні відносини всередині НАТО".

В цілому, кажучи про можливі зміни у зовнішній політиці США з приходом Трампа в Білий дім, Обама підкреслив, що зовнішню політику визначає не тільки президент, але і військові, дипломати, розвідувальне співтовариство.

"Це робить нас незамінною державою, коли справа доходить до необхідності підтримувати світовий порядок і забезпечувати процвітання в світі", - зазначив Обама.

Теми: США Трамп НАТО
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