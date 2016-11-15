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Обама: Трамп привержен обязательствам в рамках НАТО

Вторник, 15 ноября 2016, 04:23

Избранный президент США Дональд Трамп привержен обязательствам в рамках НАТО.

Об этом сообщил действующий президент США Барак Обама в понедельник на брифинге в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", - сказал Обама

Он сообщил, что в ходе своего предстоящего визита в ряд стран и встреч с европейскими лидерами Трамп донесет до них эту информацию.

Как заверил Обама, США выступают за "мирные и крепкие отношения внутри НАТО".

В целом, говоря о возможных изменениях во внешней политике США с приходом Трампа в Белый дом, Обама подчеркнул, что внешнюю политику определяет не только президент, но и военные, дипломаты, разведывательное сообщество.

"Это делает нас незаменимым государством, когда дело доходит до необходимости поддерживать мировой порядок и обеспечивать процветание в мире", - отметил Обама.

Темы: СШАТрампНАТО
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