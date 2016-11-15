МЗС рекомендує українцям поки не їхати до Нової Зеландії

Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Нової Зеландії через землетруси.

Про це йдеться в повідомленні МЗС на сторінці в Facebook.

"У зв’язку із загрозою підвищеної сейсмічної активності на території Нової Зеландії, МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово (упродовж 2-3 тижнів) утриматись від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності", - наголошується в повідомленні.

Тим, хто вже знаходиться в цій країні, МЗС рекомендує при землетрусі виконувати наступні правила: в приміщенні стати в дверний отвір, триматися подалі від предметів, які можуть травмувати, не користуватися ліфтом, з обережністю користуватися сходами, так як вони можуть бути пошкоджені.

У разі, якщо землетрус застав на вулиці, слід відійти від будівель, дерев, вуличних ліхтарів, ліній електропередач, а також враховувати можливі наслідки землетрусу: руйнування мостів, зсуви, завали, витік газу і т.д.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям слід звернутися в посольство України в Австралії за номерами гарячої лінії: +61475514592, +61262305789 або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57.

Нагадаємо, в Новій Зеландії 13 і 14 листопада сталися два потужні землетруси.