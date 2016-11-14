Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Новій Зеландії стався другий сильний землетрус за добу

Понеділок, 14 листопада 2016, 03:58

Другий сильний землетрус - магнітудою 6,2 - стався в Новій Зеландії.

Про це повідомляє BBC.

За попередніми даними, в результаті першого землетрусу загинули дві людини.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно за 90 км на північ-схід від міста Крайстчерч, яке сильно постраждало від землетрусу в 2011 році. Осередок землетрусу залягав на глибині 23 км.

Землетрус супроводжувався серією повторних поштовхів.

Через дві години після цього до берегів підійшла хвиля цунамі заввишки приблизно 2,5 метра. Влада встигла попередити населення і попросила залишити прибережні території.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, багато шкіл і підприємства в понеділок залишилися закритими. Припинено рух поїздів і поромів. Пошкоджено багато будівель.

Нова Зеландія входить в так зване Тихоокеанське вогняне коло. У цій області відбувається близько 90% всіх землетрусів планети і 80% найпотужніших з них.

Теми: стихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
стихійне лихо
Під Києвом затопило переправу до Іванкова
У французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: