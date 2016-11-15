У Гаазі прирівняли ситуацію в Криму до міжнародного збройного конфлікту

Ситуація на території Криму й Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною й Росією.

Про це йдеться у щорічному звіті попереднього розслідування, підготовленому прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда й опублікованому 14 листопада, повідомляє агентство "Крымские новости" (QHA).

"Згідно з даними, що надійшли, ситуація на території Криму й Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною й Російською Федерацією", – йдеться у звіті.

"Даний міжнародний збройний конфлікт почався не пізніше 26 лютого, коли Російська Федерація задіяла особовий склад своїх Збройних сил для здобуття контролю над частинами території України без згоди уряду України", – зазначається в документі.

"Право міжнародних збройних конфліктів застосовне й після 18 березня 2014 року тією мірою, в якій ситуація на території Криму й Севастополя буде рівнозначна тяглому стану окупації", – вважає прокурор Гаазького трибуналу.

Як зазначається у звіті, встановлення факту початкової інтервенції, що призвела до окупації, не потрібно.

Відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду, збройний конфлікт може бути міжнародним за своєю суттю за умови, якщо одна чи більше держав частково чи цілковито окупують територію іншої держави.

У звіті говориться і про утиски кримських татар на території анексованого Криму окупаційними владою:

"При застосуванні російського законодавства на території Криму представники кримських татар та інші жителі Криму, які є мусульманами, також за повідомленнями зазнавали утисків чи залякувань, включаючи низку таких заходів, як заборона на в'їзд на територію [Криму], обшуки домівок і обмеження свободи слова, зборів і створення асоціацій".

Суд вирішив продовжити збір доказів із даного питання наступного року.

8 вересня 2015 року Україна подала заяву про злочини проти людяності й військові злочини, скоєні Росією й терористичними організаціями ДНР/ЛНР, які призвели до важких наслідків і масових убивств.