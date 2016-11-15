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В Гааге приравняли ситуацию в Крыму к международному вооруженному конфликту

Вторник, 15 ноября 2016, 09:40
В Гааге приравняли ситуацию в Крыму к международному вооруженному конфликту
politeka.net

Ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией.

Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования, подготовленном прокурором Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда и опубликованном 14 ноября, сообщает агентство "Крымские новости" (QHA).

"Согласно поступившим сведениям, ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией", – говорится в отчете.

"Данный международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих Вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины", – отмечается в документе.

"Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации", – считает прокурор Гаагского трибунала. 

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

В соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда, вооруженный конфликт может быть международным по своей сути при условии, если одно или более государств частично или целиком оккупируют территорию другого государства.

В отчете говорится и о притеснениях крымских татар на территории аннексированного Крыма оккупационными властями:

"При применении российского законодательства на территории Крыма представители крымских татар и другие жители Крыма, являющиеся мусульманами, также по сообщениям подверглись притеснению или запугиванию, включая ряд таких мер, как запрет на въезд на территорию [Крыма], обыски домов и ограничения свободы слова, собрания и создания ассоциаций".

Суд решил продолжить сбор доказательств по данному вопросу в следующем году. 

8 сентября 2015 года Украина подала заявление о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных Россией и террористическими организациями ДНР/ЛНР, которые привели к тяжелым последствиям и массовым убийствам.

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Темы: КрымГаагский трибуналаннексияоккупациякрымские татары
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