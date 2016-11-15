Регламентний комітет вирішив не братися за бійку Бойко і Ляшко

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Вівторок, 15 листопада 2016, 10:57

У комітету Верховної Ради з питань регламенту немає повноважень розглядати бійки поза пленарних засідань, сказав керівник комітету Верховної Ради Павло Пинзеник.

Про це він сказав журналістам в кулуарах ВР у вівторок, передає Інтерфакс.

"У нього (регламентного комітету) немає повноважень розглядати цей інцидент (бійку між керівником фракції "Опозиційний блок" Юрієм Бойком і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком)", - сказав він.

За словами Пинзеника, регламентний комітет уповноважений розглядати конфлікти, які виникають під час пленарних засідань Ради.

"Конфлікти, які виникають під час погоджувальної ради, за межами Верховної Ради - де завгодно в іншому місці - це вже не питання до регламентного комітету", - зазначив Пинзеник.

Як повідомлялося, в понеділок, 14 листопада, під час засідання погоджувальної ради лідерів депутатських груп і фракцій у Верховній Раді між лідером Радикальної партії Ляшком і керівником фракції партії "Опозиційний блок" Бойко сталася бійка.

Спікер парламенту Андрій Парубій доручив розібратися в інциденті Регламентного комітету. "Дав доручення Регламентного комітету парламенту розібрати ситуацію з бійкою між депутатами під час погоджувальної ради", - написав Парубій в Твіттер.

Пізніше в цей же день поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки у Верховній Раді України між Бойком і Ляшко за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

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